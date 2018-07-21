Пожилая австралийка накрасилась тушью и стала слепой

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Женщина воспользовалась тушью, которая была просрочена на 20 лет.

Пожилая австралийка по имени Ширли Поттер из Аделаида перед выходом в свет со своими дочерями решила по обычаю нанести на своё лицо макияж. Женщина накрасилась тушью, а на утро её супруг обнаружил, что её глаза были очень красными и воспалёнными. Сразу же после пробуждения пенсионерка почувствовала сильное жжение даже на левом глазу, который с рождения не чувствовала и вообще ничего им не видела.

Через несколько месяцев после неудачного макияжа пожилая австралийка продолжила чувствовать дискомфорт. Когда она пошла к врачу-офтальмологу, то узнала, что у неё в глазах сильная инфекция. По словам специалиста, она могла попасть в гала после пользования просроченной косметики.

Сейчас же пенсионерка уже почти стала слепой. Прогнозы врачей не утешительны: женщина может полностью потерять зрение в ближайшие три года.

По словам специалистов, срок годности туши и другой косметики для глаз никогда не должен превышать шести месяцев. В случае же с пожилой австралийкой, её косметика была просрочена на целых 20 лет.