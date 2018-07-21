37 шведок забеременели от «противозачаточного» приложения на смартфоне

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Ни для кого не секрет, что для человека имеет огромное влияние реклама. Так и пиар-ход шведской компании Natural Cycles собрал свыше 700 тысяч клиенток. Все бы ничего, однако после «доверия» аборт пришлось делать.

Доктор Элина Бергланд со своим мужем Раулем Швартзлом создали приложение для телефона и электронный градусник, с помощью которого девушке необходимо каждый день измерять температуру. Все просто, это свойство женского организма: благодаря температуре тела можно узнать о приближении овуляции, то есть максимальный риск нежелательной беременности.

Natural Cycles – платное, около 5 000 рублей, но оно гарантирует отказ от противозачаточных таблеток и никаких детей, если нет в планах. Оно прошло проверку в Германии, после чего попало в открытый доступ.

От одной из больниц Швеции поступила информация, что 37 шведок из 668 забеременели после использования «противозачаточного» приложения на своем смартфоне. Все девушки вынуждены были сделать аборт, ведь никто из них не планировал потомство – лишь хотел отказаться от вредных гормональных препаратов.

Программа пользуется огромной популярностью – женщины из 200 стран следят за своей менструацией и овуляций благодаря ему, отказываясь от таблеток. Статистика взята по 2017 году. Теперь же шведские организации по проверки медицинских продуктов будут исследовать данный инцидент.