Охотники за привидениями установили контакт с духом девочки из 19 века

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Служба по расследованиям паранормальных явлений в Глостере, Великобритания, долгое время пыталась установить контакт с духом бара, когда всё «пошло не по плану».

Два охотника за приведениями привыкли к своей работе и давно мало чему удивляются. Но расследование в баре Royal William в Кранхеме, Большой Лондон, запомнится им надолго. «Охотники» пригласили 24 человека, которых рассадили по периметру заведения. Действо происходило ночью, среди «посетителей» были и медиумы, потому команда было готова ко всему. Расставив датчики и аппаратуру по бару, «следователи» заметили, что техника отказывается работать исправно и фокусироваться. Позднее, когда команде любопытных удалось «засечь» присутствие потустороннего, они попросили призрака подтвердить своё существование воздействием на датчики, что он и сделал.

Предполагается, что дух – это 6-летняя девочка, которая была дочерью владельца бара в 19 веке. Проказничать она начала несколько лет назад, а когда новый владелец выбросил её игрушку, девочка разозлилась всерьёз. С тех пор находиться в баре тяжело: будто негативная энергия выталкивает всё живое. «Охотники» пока не знают, что делать с призраком.