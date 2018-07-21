«Предвестник шторма»: Пара увидела серый призрак на пирсе во время отдыха

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Находясь в отпуске, семейная пара решила отдохнуть ближе к воде и отправилась в Чери Гров, штат Вашингтон. Там они увидели странную фигуру, передвигающуюся по пирсу, которую они решили снять на камеру.

Первым делом пара поделилась фотографией с пользователями социальной сети Facebook. Авторы не забыли отметить, что после того, как они сняли фантома на камеру, он исчез с пирса. Снимок быстро привлёк к себе внимание публики, которая принялась обсуждать, что же показано на изображении. Часть пользователей отнеслась к фигуре скептически, отметив, что на фотографии может быть и обычный человек, а никакой не призрак.

Некоторые вспомнили легенду о сером духе, который обычно является предвестником шторма. Он появляется возле воды перед самым началом урагана, о чём свидетельствуют рассказы многих очевидцев. Также была рассказана и другая история, повествующая о духе девушки, которая умерла из-за несчастной любви, а при определённом ритуале она даже может исполнить желание.