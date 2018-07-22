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Тем не менее, пластических хирургов из дорогой клиники это не спасло. Врачей лишили лицензии до конца жизни.

Поучительный случай был описан в специализированном издании. Пиявки исправили нос американки после неудачной ринопластики. После дорогостоящей операции 40-летняя Шерри Манчон, решившая кардинально изменить свой имидж, а заодно и жизнь, с ужасом обнаружила, что ее нос стал таким, как описывал итальянский классик в книге о Пиноккио. Нет, он не вытянулся в длину, но стал сизым и широким, как у вечно пьяного друга папы Карло.

Независимые медики ставили неутешительный диагноз. Так называемый «синдром попугая» на данный момент не имеет медикаментозного решения. Однако пожилой врач из Лос-Анджелеса посоветовал Шерри гирудотерапию. Чудо произошло буквально за два сеанса. Нос стал прежней формы и даже приобрел некоторую аристократическую тонкость. Манчон продолжает уже медикаментозное лечение, а пластические хирурги стали в очередь на бирже безработных.