В Австралии нашли 178-килограмового мальчика

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Ребёнок в свои 9 лет имеет целый букет болезней. Сейчас за его здоровье и вообще жизнь борются врачи.

С раннего возраста у мальчика из Австралии наблюдались проблемы с ожирением. В 7-летнем возрасте школьник стал весить целых 50 килограммов. По словам врачей, у ребёнка уже была крайняя степень ожирения.

С возрастом юный австралиец начал набирать ещё большей вес. Сейчас у 178-килограмового мальчика врачи нашли целый ряд проблем со здоровьем – от сахарного диабета до повышенного артериального давления. По словам родителей мальчика, они не могут контролировать уровень его подкожного жира. Поэтому за здоровье школьника решила взяться целая команда врачей.

По словам американских учёных, у детей может начинаться ожирения из-за того, что их головной мозг начинает реагировать на получение сладкого и вообще еды активней и сильней, чем даже на денежное вознаграждение. Соответственно дети начинают переедать ещё в юном возрасте.

Врачи из Австралии считают, что 178-килограмовый мальчик обзавёлся лишним весом именно по этой причине.