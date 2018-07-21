Большое скопление инопланетных огней сняли на камеру в Аризоне

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Увидев в небе одинокий огонёк, люди чаще всего думают о пролетающем самолёте или каком-то другом летательном аппарате. Но, если скопление светящихся объектов слишком большое и имеет непонятный характер, то это наводит на мысли об НЛО.

Очевидец странного явления опубликовал видеозапись в Сети, чтобы поделиться с пользователями необычными кадрами. Автор ролика отмечает, что ехал со своими детьми к дому, который находится в городе Сауарита, штат Аризона, когда заметил странное свечение в дневном небе. Очевидец смог разглядеть несколько странных объектов, хотя изначально принял их за обычные самолёты. Однако когда он присмотрелся, автор ролика понял, что видит нечто необычное.

Он не успел снять на видео большую часть того, что ему удалось увидеть. Инопланетные, как считает очевидец, огни сначала начали образовывать треугольники, после чего выстроились в прямую линию. Резкие изменения в форме и построении натолкнули автора ролика на мысли об НЛО. Стоит отметить, что несколькими днями ранее подобные огни были замечены очевидцами во время поездки на велосипедах в Мюнхене, Германия.