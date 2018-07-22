Загадочную комнату обнаружил британец и обескуражил фолловеров

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Житель Англии обнаружил на своем приусадебном участке отверстие в земле непонятного происхождения.

Когда мужчина раскопал его, перед глазами предстало некое подобие колодца. Любопытство заставило «исследователя» спуститься вниз. Британец оказался в помещении небольших размеров глубиной около двух метров и диаметром около 120 сантиметров. Комната, в которую он попал, была выложена кирпичом. В одной из стен комнаты находилось подобие трубы, ведущей от дома, стоящего неподалеку.

Дом построен ещё в 1888 году на востоке Англии в графстве Суффолк. На дне тайной комнаты мужчина обнаружил массивный каменный люк с проржавевшим кольцом-ручкой. Интересно, что у основания камеры, кирпичная кладка оказалась гораздо грязнее, чем наверху. Пользователей сети Imgur, где он поделился впечатлениями о своей находке, заинтересовало открытие британца. Многие поддержали версию, что мужчина обнаружил 100-летний туалет. Загадочную комнату, которую обнаружил британец, по мнению фолловеров, можно признать туалетом, которому более века.

Своей публикацией мужчина обескуражил форумчан. Они считают, что столетний отстойник для нечистот может являться рассадником серьезных заболеваний, таких, как бубонная чума. Её возбудители могли сохраниться в некоторых регионах Европы и Великобритании.

Мужчине посоветовали быть осторожнее, думать куда лезть и продезинфицировать руки.