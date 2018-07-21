Принц Уильям и Кейт Миддлтон скрывают от сына, что он является наследным принцем

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Герцог и герцогиня Кембриджские хотят защитить своего сына и стараются дать ему обычное воспитание, а не запирать во дворце.

Каждый родитель хочет защитить своего ребёнка. Принц Уильям и Кейт Миддлтон не стали исключением. Они хотят дать своему 4-летнему сыну Джорджу как можно более «нормальное» воспитание. Он только собирается отпраздновать свой пятый день рождения 22 июля, но мальчика ждёт большое будущее. Джордж является наследным принцем и третьим на очереди на престол после своего отца принца Уильяма и дедушки принца Чарльза. Именно этот факт королевские родители скрывают.

По словам Кэтрин Майер, автора книги «Чарльз: Сердце короля», принц Уильям рос с тяжёлым грузом ответственности. Женщина заявила, что родители Джорджа пытаются отсрочить момент, когда расскажут мальчику о его предназначении. Юного принца воспитывают по всем правилам королевской семьи. Возможно, в скором времени, глядя, что его родители и бабушка делают, он начнёт понимать, что он значит для британского общества. Принц Уильям настоял, чтобы его дети Джордж, Шарлотта и Луи выросли в «живой» среде, а не за стенами дворца. Старший ребёнок герцога и герцогини Кембриджской посещает элитную школу Сент-Томас в Баттерси на юге Лондона.