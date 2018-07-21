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Шок и трепет, так можно оценить состояние очевидцев, которые обнаружили на пляже штата Мэн тело неизвестного чудовища.

Тушу таинственного монстра вынесло на побережье США в минувшую пятницу и шокированные курортники сразу же вызвали полицию, экологов, а также представителей науки. Действительно, поражают не только размеры наполовину обглоданного тела, но и его формы. Конспирологи предположили, что чудовище является древним видом акул, когда подводная фауна безраздельно властвовала на затопленной океаном Земле. Хотя нашлись и скептики, посчитавшие, что туша принадлежит киту.

Океанологи и зоологи, тщательно обследовав тело животного, вынесли окончательный вердикт. Погибшая особь относится к классу акул Cetorhinus maximus действительно редкого вида, который предпочитает проживать в глубинах океанах и не появляться вблизи побережья. Очевидно, это животное погибло в результате нападения белых акул, а затем его тело было вынесено прибоем. Судя по отзывам пляжников, такое объяснение их нисколько не воодушевило. Чтобы успокоить людей, коммунальные службы в течение нескольких минут погрузили тушу на грузовик и отправили на свалку.