«Не тронь святыню»: Индусы насмерть забили мусульманина из-за коровы

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Один из мусульманских фермеров, проживающий в Индии, был подвергнут нападению со стороны индийского населения.

Мусульманин Акбар вместе еще с одним мужчиной вел корову к своей деревне, как вдруг на него напали пятеро индусов, которые, по всей видимости, заподозрили фермера в употреблении в пишу священного для них животного. Второй мужчина сумел сбежать, а вот Акбару не повезло. Индусы били мусульманина ногами и руками и всем, что попадется им на глаза, мол «не тронь больше святыню, иначе пожалеешь», однако, они перестарались. Когда приехала скорая помощь, мужчина смог только назвать свое имя ослабшим голосом. Врачи боролись за его жизнь, но травмы были слишком многочисленны и Акбар умер. Индийская полиция сообщает, что на данный момент проводится расследования и преступники, которые насмерть забили фермера из-за коровы, будут арестованы.

Нападки на мусульманское население в Индии не является исключением. Ранее сообщалось, что несколько индийских мужчин напали на семью мусульман, изнасиловали двух женщин и убили их дядю и тетю за то, что они якобы выращивали коров на убой. Действительно, в Индии за убой священного животного существует строгое наказание, вплоть до пожизненного заключения, но убийство виновных в данном преступлении считается самосудом и карается по закону.