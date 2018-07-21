Белорусы совершат кругосветное путешествие на легкомоторном самолёте

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Белоруссия – одна из немногих стран, которые не совершали кругосветного путешествия на легкомоторном самолёте. Александр Центер и Андрей Борисевич взяли на себя ответственность защищать честь своей страны.

По задумке пилотов, около месяца Андрей и Александр проведут в воздухе. Всего зарегистрировано 230 случаев, когда путешествия на одномоторном самолёте заканчивались удачно. Не стоит забывать о том, что любая дорога связана с большими рисками, поэтому пилоты уделяют безопасности особое внимание. Больше всего экстремалы опасаются российской Чукотки из-за возможной нехватки топлива, связи и площадки для успешной посадки.

Старт запланирован на 18 августа. Отважные путешественники отметили, что главное - увидеть красоты Северного полушария: Байкал, Гренландию и Аляску. Также пользователи отметили, что опасения насчёт полёта над Чукоткой не безосновательны. Белорусы переживают за своих соотечественников и пытаются внушить ребятам мысль об удачном исходе операции.