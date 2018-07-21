Учитель проведёт 3 года в тюрьме за пощёчину восьмикласснице

Сегодня, 13:31

Три сильных удара разорвали девочке барабанную перепонку и привели к частичной потере слуха.

Учитель средней школы для девочек в кенийском городе Меру проведёт три года в тюрьме за три пощёчины. Из-за силы удара у восьмиклассницы разорвалась барабанная перепонка. Уиклиф Кингори Мванги знал, что девочка перенесла операцию по исправлению частичной потери слуха. Действия учителя привели к повторной инфекции. Судья Люси Амбаси обвинила школу, что администрация не пожелала проводить расследование инцидента. Учителя и дирекция пытались защитить коллегу и просили родителей потерпевшей забрать заявление.

По словам одноклассников, учитель систематически оскорблял девушку из-за её сексуальной ориентации. Он подозревал, что восьмиклассница была лесбиянкой. По его утверждениям, от других учеников поступали жалобы на то, что девушка подглядывает за ними в школьной ванной. На следующий день ученица была встревожена обвинением и пошла жаловаться в учительскую, где она получила пощёчину. Через сутки у неё развилась инфекция, но учителя ей не поверили и заявили, что она симулирует.