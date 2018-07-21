Порошенко навсегда исключил Россию из списка стран-партнёров, заключив договор с Boeing

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После разрыва партнерства украинских авиакомпаний с Россией многие заводы обанкротились, а отрасль пришла в упадок. Однако были предприняты шаги, которые могут помочь производству.

Петр Порошенко написал в Twitter о том, что ГП «Антонов» подписало договор с подразделением «Boeing». Теперь совместно с компанией «Aviall», украинское предприятие будет выпускать комплектующие к самолетам «АН», а именно Ан-148, Ан-158 и Ан-178.

Президент Украины пишет, что подобный договор поможет стране получить авиационную независимость от России. Кроме того, в планах получить дальнейшую поддержку США и ЕС. Напомним, что в России раньше изготавливались комплектующие к украинским самолетам совместно с компаниями ГП «Антонов», ГП «Южное» и некоторыми украинскими заводами. На странице Порошенко сообщается, что на данный момент Россия навсегда исключена из списка стран, которые изготавливают детали для Ан-178.