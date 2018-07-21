Круглый шпион: Спецслужбы США проверяют подаренный Путиным Трампу мяч

Сегодня, 10:53

Кожаный снаряд попал под подозрение. Теперь ему предстоит процедура специального досмотра.

Круглый футбольный мяч, подаренный в Хельсинки Владимиром Путиным Дональду Трампу, попал под подозрение. Его тщательно проверяют спецслужбы США.

По заявлению их представителей, это является стандартной процедурой для любых подарков, которые получает глава государства.

Президент США сообщил, что после этой проверки отдаст мяч своему младшему сыну. 12-летний Бэррон – футбольный фанат и страстно наблюдал за ЧМ-2018.

Дэн Коутс, являющийся главой Нацразведки США, уже сообщил об уверенности, что за мячом будет установлено «очень тщательное наблюдение».

Он высказал предположение, что в «кожаном» могут скрываться миниатюрные прослушивающие устройства. При этом они до времени Х могут находиться в «спящем» состоянии, чтобы их не засекли.

Сделанный Путиным Трампу подарок имел и особый смысл. Когда российского президента спросили, за кем теперь инициатива в сирийском вопросе, тот ответил оригинально.

«Мяч на его (Трампа) стороне».