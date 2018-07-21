Сегодня, 10:49

Лондонская биржа остановится на неопределённый промежуток времени, что будет стоить экономике страны несколько миллиардов долларов.

Королева Елизавета II правит Британией больше 65 лет. Преклонный возраст монарха и болезни заставляют её подданных переживать. Королева продолжает посещать сотни мероприятий в стране и за рубежом, но придёт время, когда она не сможет выполнять свои обязанности. После смерти королевы, Великобритания проведёт традиционный 12-дневный период национального траура. Флаг королевства будет спущен, а в посольствах по всему миру будут открыты книги соболезнований. Будут изменены слова в национальном гимне и выпущены новые почтовые марки и купюры.

Принц Чарльз автоматически станет королём, поскольку трон технически никогда не бывает вакантным. Тем не менее, совет по вступлению должен быть созван во Дворце Святого Джеймса, чтобы официально объявить следующего правителя. Его попросят поклясться в верности Парламенту и Англиканской церкви перед советом. В свою очередь, парламент будет распущен, чтобы показать лояльность к королю. Эксперты спрогнозировали, что из-за остановки работы Лондонской биржи настанет крах экономики.

Государственные похороны королевы будут самыми крупными в Великобритании. Службу возглавит архиепископ Кентерберийский преподобный Джастин Уэлби. Будут присутствовать политические деятели со всего мира, а также королевская семья. Таким образом, это событие станет одним из самых защищённых. Вооружённые силы будут призваны защищать от возможных террористических атак.