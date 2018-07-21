Илон Маск, обвиняющий дайвера в педофилии, породил волну мемов в Сети

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Илон Маск обвинил в педофилии дайвера, который предположил, что строительство миниатюрной подводной лодки является лишь способом привлечь внимание. Это породило волну агрессии в сторону предпринимателя, а также целый ряд мемов в его поддержку.

#ElonMuskDidNothingWrong – с таким хештегом стали появляться публикации в различных социальных сетях. Авторы подобных мемов пытаются раскрыть в них суть поведения Илона, а также защитить его от агрессии. Они уверены, что вся злоба в сторону Маска бессмысленна, и человек был действительно обеспокоен судьбой детей. Но резкое заявление с критикой просто вывело его из себя, после чего все стали поливать его грязью.

Автор первых мемов отмечает, что история получила широкую огласку, так как Илон является известной персоной, а будь на его месте кто-то другой, то сильного резонанса обвинения бы не вызвали. Сама ситуация показалась многим смешной из-за столь острой реакции. При этом, сам миллиардер раскаивается в том, что назвал дайвера педофилом и считает свои действия неправильными.