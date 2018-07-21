Вежливая змея в Канзасе позвонила в дверь, прежде чем проникнуть в дом

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Неожиданный гость в Канзасе решил не проникать в дом сразу. Вместо этого змея добралась до дверного звонка и уже собиралась позвонить, когда ее заметили камеры видеонаблюдения.

На видео с камер видно, что вежливая змея спустилась с перегородок на крыше, что позволило ей легко дотянуться до дверного звонка. Она даже предприняла несколько попыток нажать мордочкой на кнопку. Однако действия змеи не остались незамеченными. Камеры наблюдения, расположенные возле входной двери, заметили подозрительный объект. Оповещение о незваном госте пришло владельцу дома на смарт-часы. Как сообщает мужчина, по приходу он застал змею в том же положении. Рептилию не стали оставлять в этом районе, а словили и перенесли в более подходящую среду обитания.

Как сообщают эксперты, змеи, которые ползают не только по земле, но и по крышам и деревьям – это не редкость. Более того, существуют виды, которые питаются крысами и предпочитают постоянно находиться на высоте, там, где их меньше всего ожидают увидеть люди.