«Они подсматривали за мной»: Бесцеремонный НЛО смутил британскую домохозяйку

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Жительница Харлоу столкнулась с инопланетным разумом при весьма пикантных обстоятельствах и осталась недовольна визитом «наглых зеленых человечков».

Бесцеремонный НЛО, появившийся над садом жительницы Харлоу, смутил британскую домохозяйку. Когда уже не очень молодая женщина вышла в сад, чтобы втайне от мужа, по рекомендации некоего гуру произвести в утренней росе некоторые асаны из йоги, в небе появился оранжевый объект явно неземного происхождения. Они подсматривали за мной, так как я была совсем обнаженная, позднее призналась женщина репортерам местного издания.

По словам 47-летней очевидицы, зрелище было завораживающим. Сначала ей показалось, что Луна раздвоилась, а затем в предрассветном небе началась настоящая фантасмагория из различных тонов оранжевого цвета. Накинув халат, женщина побежала будить мужа. Тот вышел в сад, посмотрел вверх и спокойно резюмировал, что это, конечно же, НЛО. Затем мужчина взял камеру и сделал несколько снимков. При этом британец заметил, что, будучи в прошлом году на рыбалке, он уже наблюдал подобное явление. Поэтому не удивлен очередному появлению корабля инопланетян в небе над родным городом.