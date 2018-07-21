В Германии на видео попал призрак-«Супермен»

Сегодня, 07:20

Трое друзей из города Франкфурт-на-Майне, Германия, стали свидетелями парящей над городом призрачной фигуры, которая вела себя, как настоящий Супермен.

Друзья снимали видео, направляясь по своим делам. Их путь пролегал недалеко от стройки, на которой и разбушевалось нечто. Пассажиры автомобиля не обращали внимание на соседние здания, пока снимающий видео молодой человек не закричал в ужасе. На его камеру попала фигура, которая взлетела с башни, превратившись в бесформенную субстанцию, и приземлилась на крыше соседнего здания.

Многие пользователи Сети были обескуражены увиденным и отметили, что такие кадры пугают похлеще НЛО. Некоторые рассмотрели в призраке крылья ангела, а другие вовсе не поверили увиденному. Один из пользователей раскритиковал ролик, доказав его «естественность». В комментариях он указал, что на видео попала капля воды, которая скатилась вниз по стеклу в конце ролика. Потому о сверхъестественном говорить не приходится.