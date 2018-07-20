Мужчина из Калининграда отрезал пенис ради татуировки

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Чего не сделаешь ради того, чтобы всё тело в тату. Мужчине пришлось пожертвовать самым дорогим ради собственной прихоти.

Мужчина из Калининграда отрезал собственный пенис ради совершенства татуировки. Местные соцсети уже отметили, видимо, он совсем больной на голову.

Адам Керликэйл из Калининграда направился в Мексику, но не в качестве туриста, чтобы полюбоваться тамошними красотами. Он решил прибегнуть к помощи местных эскулапов, чтобы те отрезали ему пенис, яички и соски.

Это ему понадобилось, чтобы тело полностью покрыли разнообразные татуировки.

Тело Адама уже было покрыто тату на 90%, но он счёл это недостаточным. По его мнению, образ нужно завершить. Пенис этому очень мешал.

Мужчина с детства считал, что у него очень бледная кожа. Наносить на неё тёмные рисунки он начал ещё в 20 лет. В итоге, она стала почти чёрной от количества и плотности тату.

Свою «славу» он приобрёл в 2017 году, появившись в Польше на местном телешоу.

Видимо, оказалось мало. Впрочем, не сообщается, был ли у него детородный орган в нормальном состоянии. В особенности после такого издевательства над своей кожей. Даром-то ничто не проходит. Так что, может, никто ничего и не потерял.