В Китае заметили три странных светящихся НЛО

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Загадочные объекты парили в небе над одним из китайских мегаполисов, наводя ужас на тысячи местных жителей.

В китайском сегменте социальных сетей сегодня активно обсуждают появление НЛО. Три странных светящихся объекта в небе над одним из городов взбудоражили общественность. В сети микроблогов Weibo опубликовали видео с загадочными огнями. Пользователи начали высказывать предположение, чем же являются данные объекты. К обсуждению немедленно подключились известные уфологи. Некоторые из них предположили, что речь вовсе не о корабле пришельцев, а о некой ракете, которая поднимается в небо. Блогеры также скептически отнеслись к версии про инопланетян, заявив, что на видео запечатлён полёт крупного самолёта, который трудно рассмотреть в ночном небе, в отличие от габаритных огней. Власти Китая ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее мы писали, что множественные НЛО были замечены очевидцами в небе Мюнхена. Местные жители стали свидетелями того, как над городом парили странные объекты.