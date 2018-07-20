Группа туристов сняла на телефоны телепортирующийся НЛО над реками в Китае

Сегодня, 18:43

Пришельцы из космоса посетили горную местность Китая в районе реки Янцзы и её притока Цзялинцзян.

Инопланетяне появились перед группой людей, которые были искренне шокированы происходящим. В вечернем небе туристы заметили огонёк, парящий над рекой. Удивительное явление заставило их достать телефоны и начать снимать, что позволило запечатлеть на камеру не менее пугающее действие.

По мере того, как первый огонёк стал медленно исчезать, оставляя вокруг только дымку, рядом с ним появился другой такой же. На глазах у очевидцев корабль пришельцев стал мелькать и медленно двигаться вверх, производя похожие на телепортацию действия. Наблюдающие за перемещающимся в пространстве НЛО были поражены и пытались узнать друг у друга, что они видят. Тем же вопросом задались и пользователи Сети.