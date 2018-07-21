В Италии возвращены похищенные картины Ренуара и Рубенса

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В апреле прошлого года у владельцев в Италии были украдены известные картины великих художников Рубенса «Святое семейство и святая Анна» и Ренуара «Девушки на лугу».

Три злоумышленника приехали на встречу с собственниками шедевров, якобы намереваясь купить их за 26 млн евро. Двое из них представились израильским бизнесменом и раввином. Каким-то образом им удалось забрать полотна и скрыться на машине.

Следствие велось больше года. В результате розыска сотрудникам управления карабинеров по борьбе с преступлениями в сфере культурного наследия удалось выяснить, что преступники хотят продать похищенные картины, но пока сделать это им не удалось.

В итоге, в середине июня похитителей обнаружили В пригороде Милана Монце. Итальянские СМИ пишут, что в банде было пять человек, четверо из которых – итальянцы, а один – хорват. Двое итальянцев и хорват задержаны, еще два человека находятся под домашним арестом. Это отец и сын, они помогали банде транспортом и связью.

Специалистам еще предстоит определить подлинность изъятых картин.