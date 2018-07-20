80 000 скелетов нашли под детской площадкой в Польше

Сегодня, 18:04

Власти города Быдгощ, Польша, решили провести обновление парков и детских площадок, однако работы пришлось остановить. Случилось это из-за того, что работники обнаружили массовое захоронение, практически в центре города.

Ремонтные работы начались с прокладки нового трубопровода, но практически сразу были остановлены. Практически на самой поверхности работники обнаружили несколько скелетов, после чего было решено обратиться к археологам. Специалисты отметили, что могилы располагались в несколько слоев, а количество тел насчитывает около 80 000.

Археологи рассказали, что еще в 17 веке на этом месте располагалось старое кладбище, и просуществовало там до окончания немецкой оккупации. По обнаруженным данным специалисты рассказали, что тела хоронили в этом месте до 1945 года. После этого власти пообещали закрыть кладбище и избавиться от всех захоронений, но судя по находке, избавляться от тел никто не стал. На данный момент власти города решили созвать комиссию для принятия решений, как поступать с могилами дальше.