С помощью кибератаки украдены медицинские данные четверти населения Сингапура

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Правительство страны озадачено данным инцидентом и сообщило, что постарается впредь защищать данные своих граждан более тщательно.

Министерство здравоохранения Сингапура сообщило, что с помощью кибератаки были украдены данные из базы сингапурских медицинских учреждений. Хакеры получили информацию о лекарствах, выписанных приблизительно 160 тысячам пациентам, а также личные данные 1,5 миллионов человек, то есть четверти населения государства, их имена, адреса и время посещений клиник. В том числе в группу граждан, чьи медицинские предписания были похищены, попал и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Он прокомментировал случившееся в своем аккаунте в Facebook: «Я не знаю, что хакеры надеялись найти. Возможно, они охотились за каким-нибудь темным государственным секретом, ну или по крайней мере за чем-то, что способно опозорить меня. Если так, они будут разочарованы. Информация о том, какие лекарства я получаю, это не та информация, которой я бы поделился в обычном случае, но ничего волнующего в ней нет». Правительство Сингапура уверило своих граждан, что предпримет меры, чтобы такого больше не повторилось.

Ранее в Малайзии хакеры украли личные данные 220 тысяч доноров органов, однако причина такой атаки так и не была выяснена.