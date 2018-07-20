В Сеть попали снимки убийственного торнадо, который уничтожает американский штат Айова

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Убийственный торнадо возник в западной части Айовы. Он мгновенно разорвал линии электропередач, разрушил дома по всему штату, а многие города до сих пор находятся в чрезвычайно положении.

Первыми 19 июля пострадали три города штата - Маршаллтаун, Пелла и Бондурант. Известно, что были ранены 17 людей, однако информации о смертельных случаях пока нет. Синоптики и власти штата уверяют, что торнадо появился из «ниоткуда» и застал их врасплох.

Метеоролог Национальной службы погоды в Де-Мойне рассказывает, что в четверг утром была спрогнозирована лишь небольшая вероятность вечерних гроз. Однако вскоре в Маршаллтауне рухнули все кирпичные здания, крыши улетели, а купол исторического помещения суда упал на землю с высоты 57 метров. Фотографии разрушенного города быстро попали в Сеть.

Единственная больница в городе была разрушена, поэтому больные и раненые были развезены по медицинским центрам. В госпитале осталось работать только отделение неотложной помощи, куда обратилось 10 человек. Власти города не могут ответить, насколько серьезными были их повреждения.

После первого этапа бури образовались новые воронки торнадо, которые идут к востоку от Маршаллтауна. Многие города эвакуируются, а регион после окончания торнадо будет объявлен зоной бедствия.