Мама водолаза, спасавшего детей в Тайланде, предложила «расстрелять» Илона Маска

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63-летний Верн Унсуорт участвовал в спасательной операции в Таиланде, где в затопленной пещере застряло 12 подростков. Илон Маск назвал его педофилом. За это мать Унсуорта хочет «расстрелять» миллиардера.

Ранее 12 подростков и их тренер застряли в семикилометровой затопленной пещере в Таиланде, вход в которую был перекрыт. Верн Унсуорт, британский эмигрант, в течение многих лет изучал систему пещер, поэтому оказал решающую помощь спасателям в ходе операции, которая длилась три дня. Оказать помощь школьникам, которые 10 дней находились в заточении, решил и Илон Маск, для чего лично прибыл в Таиланд. Но его мини-субмарина оказалась слишком высокотехнологичной и бесполезной, как сообщает глава спасательного штаба. В результате, Илона Маска поблагодарили за инициативу, а подлодку оставили до лучших времен.

В своем Twitter-аккаунте Маск вскоре оставил сообщение, в котором назвал Унсуорта педофилом. Твит был быстро удален, а миллиардер принес извинения, что не удовлетворило мать героя-спасателя. Она сказала, что обращение Маска – отвратительная клевета и оскорбление. 88-летняя женщина будет уговаривать сына подать иск в суд, однако не верит в успех дела. Она считает, что деньги Маска помогут ему откупиться от любых обвинений.