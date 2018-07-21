Девушка агента 007 занималась секстингом с 12 «русскими шпионами»

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Сама она об этом не подозревала. Модель Playboy полагала, что переписывалась с одним румыном.

Роббин Янг получила известность после съёмок, как девушка агента 007. Спецслужбы США заявили ей, что она занималась секстингом сразу с 12 «русскими шпионами».

Девушка сообщила, что она, посетив аккаунт Guccifer 2.0, «глубоко влюбилась» в его пользователя. После этого ей сообщили, что аккаунт использовался 12-ю «русскими шпионами».

Предполагается, что именно через этот аккаунт и был совершён взлом сервера Демпартии на выборах в США. Девушка сообщила, что она просто в шоке.

Если это является правдой, получается, что она занималась секстингом сразу с 12 пресловутыми русскими хакерами.

Модель была уверена, что занимается интимной перепиской в Twitter с понравившимся ей румыном. Она периодически отправляла тому свои фото топлесс.

По её мнению, подобного сюжета не было ни в одном фильме про агента 007. «Русскими шпионами» было вновь доказано, что Бонд «отдыхает».