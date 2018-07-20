В Британии устрашающий призрак пришёл к 3-летней девочке

Сегодня, 14:10

В Британии молодая семья столкнулась с невероятным. Паранормальные явления полностью заполонили каждую комнату, пугая всех жителей.

Отец двоих детей признался, что сначала не поверил истории 3-летней Лекси. Она была очень напугана, когда призрак постепенно приближался к ней. Как говорит девочка, голос мужчины можно было чётко услышать. На iPhone отец решил сам заснять происходящее.

Иностранные СМИ сообщают, что отец был серьёзно напуган, когда сам заметил паранормальное в комнате. Окно было закрыто, двери тоже, а бытовая техника вся была выключена, поэтому вероятность появления шума из естественной среды – крайне мала. Мама и 4-месячная девочка находились в другой комнате. Теперь же британец планирует вызывать экзорцистов, чтобы выгнать призрака. Если это не получится сделать, то семья переедет в другое место.