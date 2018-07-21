«Угроза кормящим»: Американка обещала бить матерей и их младенцев

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Карли Кларк не понравилось, что в зоомагазине кормящая мать оголила грудь при ее детях. Свое возмущение и угрозы женщина опубликовала в Facebook.

В США появилась настоящая угроза кормящим гражданкам, поскольку американка обещала бить всех матерей и их младенце, если при ней они оголят свою грудь. Все началось с зоомагазина, в которой работает Карли Кларк. При ее детях одна из посетительниц начала кормить своего малыша. Свое возмущение гражданка опубликовала в Facebook, но с началом резонанса удалила пост.

Руководство зоомагазина извинилось перед потерпевшими и уволило Кларк за подобные заявления. В социальной сети угрозы набрали колоссальных масштабов и матери заявили, что теперь боятся выходить на улицу и там удовлетворять голод своих детей.