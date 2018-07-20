Образ бьюти-блогера с рисунком между ног произвел фурор

Вчера, 23:30

Девушка была уверена, что фотография получится забавной, но предполагала, что получит такое количество негативных отзывов.

Советам очень популярной бьюти-блогера Хлои Мореллы следуют более миллиона подписчиков. Она рассказывает, как правильно ухаживать за своим телом, какой макияж подойдет тому или иному типу лица и для какого случая, как уложить волосы и прочее. Каждое фото, которое блогерша выкладывает в Сеть, становится предметом детального изучения, а малейшая оплошность становится причиной громкого скандала. И вот, очередной снимок стал как раз такой причиной для скандала: Хлоя то ли не заметив, то ли нарочно запечатлела себя в зеркале в юбке с нарисованным на ней мужским половым органом.

Фото произвело настоящий фурор. За день его лайкнули более 70 тысяч пользователей. Свой образ в чёрной майке, розовых носках и блестящей юбке с рисунком мужского достоинства она подписала: «Ребята, нужна ваша помощь! Эти носки портят образ?»

Но носки стали последним, на что подписчики обратили внимание. Основное внимание привлекла юбка и рисунок между ног. Один из подписчиков прокомментировал фото: «Что точно завершает образ — так это шланг из блесток».

Видимо оценив ситуацию и решив, что юбка не положит начало новому тренду, Хлоя заявила, что рисунок – дело рук ее мужа, а она просто сочла его комичным и решила пошутить.