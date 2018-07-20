Израиль оснастит танки искусственным интеллектом

Сегодня, 13:48

У командира танка не будет необходимости воевать с открытым люком. У ИИ «зрение» острее.

Израиль к 2021 году оснастит танки искусственным ителлектом. Он появится на последней вариации Merkava. Это модель Mk 4 Barak.

Интеллектом станут приниматься данные не только от датчиков танка, но и от источников извне. После этого, ИИ проанализирует полученные сведения, сортируя их по степени актуальности и срочности. Далее итоги будут предоставляться командиру бронемашины.

Приоритеты будут отдаваться объектам с наибольшей угрозой. Командир и наводчик получат усовершенствованные прицелы и шлемы с системой, позволяющей «видеть сквозь броню».

Помимо того, танки оборудуют новыми сенсорными экранами и системой, которая станет предупреждать водителя о возникшей опасности.

Новые технологии позволят израильским командирам танков вести бой, не высовываясь из люков. Только так удавалось лучше контролировать ситуацию, складывающуюся на местности. Одновременно, это вело к потерям личного состава от стрелкового оружия.

Израиль уже разместил в Сети рекламное видео, анонсировавшее возможности новых танков с искусственным интеллектом.

Merkava является основным боевым танком израильской армии. Сейчас их на вооружении 1970 единиц. Модификация Mk 1 на вооружении с 1974 года.

Последняя модель – это Merkava Mk 4. Скоро она получит вариацию Barak с ИИ.