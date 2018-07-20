«Живые мертвецы.»: Жителей Малайзии продолжает порабощать зомби-наркотик

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Флакка может сделать из малазийцев живых мертвецов.

Загадочный синтетический наркотик массово атакует азиатский континент. Жителей Малайзии вот уже несколько месяцев продолжает порабощать вещество под названием флакка. Превращающий в зомби синтетик приобрёл большую популярность в данной стране благодаря своей доступности. Вместе с тем люди, которые его пробуют, оказываются в плену неведомой силы, заставляющей их вести себя агрессивно, паниковать, бросаться на окружающих и калечить себя. В социальных сетях всё чаще появляются ролики, где одержимые флаккой молодые люди превращаются в зомби и ведут себя как живые мертвецы.

Наркотик можно нюхать, колоть, есть и курить. Эффект достигается через 18-20 часов. После этого человек становится неуправляем и совершает безумные поступки. Побочные эффекты от приёма вещества включают в себя острую почечную недостаточность, сердечный приступ или даже смерть. Малазийские власти пытаются пресечь канал ввоза в страну флакки, однако все усилия не достигают нужного эффекта. Нынешняя тенденция говорит о том, что уже скоро малазийцы массово превратятся в зомби.