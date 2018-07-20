Зловещее предзнаменование: Нью-Мексико окутали багровые облака

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Жители испуганы непонятными природными аномалиями. Оказалось, что багровые облака, окутавшие город, многие считают очень плохим предзнаменованием.

Нью-Мексико окутали багровые облака. Жители американского города Гэллап в панике, так как считают это недобрым знаком. Очевидцы рассказывают, что такие облака еще и светятся, что придает им еще большей таинственности.

Такое зловещее предзнаменование сразу же по своему истрактовали представители религиозных организаций – они уверенны в том, что такие облака являются свидетельством неутешительного итога для людей. Жителей поселения, по их мнению, не ждет ничего хорошего в ближайшем будущем.

После изучения данного природного явления ученые пришли к выводу, что это лентикулярные и линзованые облака. Такие облака образовываются между двумя слоями воздушного пространства, что и приводит к такому необычному их цвету, а вот мистической составляющей здесь совсем нет. Ученые поспешили успокоить жителей Гэллапа – их не ждут никакие неприятности, которые могут быть связанны с такими природными аномалиями.

Кроме этого красный оттенок облаков говорит о том, что есть препятствие со стороны горных массивов и аномальной влажности в местных окрестностях. Единственное, что ныне не поддается объяснению, так это передвижение облаков, которые должны пребывать в статическом положении.