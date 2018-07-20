Зомби напал на американку под водой

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Этот вид морского хищника охотится на лосося и поведение акулы непонятно для экспертов. Инцидент произошел на пляже Тринидада.

В США акула-зомби покусала 59-летнюю женщину, которая мирно купалась на пляже в городе Тринидад (штат Колорадо). В результате нападения пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение с вывихнутой лодыжкой и рваной раной на ноге.

По словам специалистов, лососевая акула охотится только на лосося, и по какой причине она напала на женщину, неизвестно, ведь такое поведение ей не свойственно. Некоторые эксперты придерживаются мнения, согласно которому женщина напоролась на зубы акулы, потому и получила травму. Хищника достали из воды и осмотрели. Отмечается, что пострадавшая пыталась сфотографировать акулу.

Пострадавшая сразу после нападения акулы рассказала, что под водой на нее напал зомби. Сразу она не поняла, какое именно существо ее атаковало. После пережитого шока женщина пришла в себя и мысли о зомби ее больше не посещали.