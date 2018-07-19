Младшая дочь Трампа поймана пьяной в ночном клубе

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Молодая девушка решила отдохнуть на вечеринке в ночном клубе и немного не рассчитала с алкоголем.

19 июля ночью папарацци запечатлели 24-летнюю Тиффани Трамп, выходившую из лондонского клуба, в состоянии алкогольного опьянения. Один из ее телохранителей поддерживал девушку под руку, чтобы та не упала. Многочисленные насмешливые комментарии пользователей о том, в каком положении оказалась Тиффани, никак не отразились на ее репутации, так как она и ранее была замечена в подобном состоянии.

Многие люди считают, что младшая дочь является аутсайдером в оценке Дональда Трампа, так как она не пошла по стопам всех ее родственников и не стала политиком. Она ведет гламурную жизнь, ходит по вечеринкам и старается следить только за модой. На самом деле Тиффани сама выбрала свой путь, и возможная нелюбовь отца никак не смогла бы на это повлиять. Существует мнение, что она своим бунтующим образом жизни пытается привлечь внимание президента США, которого ей, возможно, не хватает.