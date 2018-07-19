Киев в попытке сохранить лицо: Моряков «Норда» не отпустим, а «выпихнем»

Сегодня, 20:20

Деваться-то куда, если ответ России вполне в рамках закона. Порты Мариуполя простаивают.

Официальный Киев пытается сохранить лицо. Ну прям «казнить нельзя помиловать». Моряков задержанного «Норда» мы не отпустим (низ-з-зя), а «выпихнем».

Россия намного мощнее отреагировала на захват украинскими пограничниками «Норда» и его команды. Если суда других стран проходят Керченский пролив, максимум, за 2 часа, то украинские могут досматривать и по трое суток.

Всё в рамках международных морских правил и придраться не к чему. Очередной украинский визг «А нас то за що». Отпустить «Норд» и признать свою неправоту Киев не может. Потеряет лицо, если таковое ещё осталось. Но и терпеть убытки уже нет никакой возможности.

Единственная отрасль, ещё дающая Украине существенный доход – это металлургия. А грузы для неё и от неё идут через Керченский пролив. Каждые сутки простоя – огромные убытки.

Свидетельством попыток того, что Киев пытается сгладить напряжённость в этом инциденте, стало заявление, сделанное накануне. Согласно нему, моряков «Норда» «никто не удерживает».

В то же время Киев продолжает не признавать их российские паспорта, полученные в Крыму, продолжая считать украинскими гражданами.

Главное для Киева, выпихнуть их сейчас «к своим семьям» и разрядить напряжённость в Азовском море. Приговоры им можно будет вынести и потом.