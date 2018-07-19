Житель Липецка во время авиашоу снял на видео НЛО

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Загадочный объект промчался над пилотажными группами с молниеносной скоростью.

Житель Липецка заявил, что стал свидетелем сенсационного события. Во время авиашоу по случаю дня города, 14 июля, он снял на видео пролёт НЛО. Мужчина вёл съёмку из окна собственного дома, когда в небе над городом появилась пилотажная группа «Беркуты» на боевых вертолётах.

Очевидец утверждает, что неопознанный объект промчался над воздушными судами несколько раз с огромной скоростью. Никаких звуков при этом он не издавал. Липчанин признал, что в этот день в небе летало много птиц, однако в данном случае речь точно идёт не о животных или земной технике. Маневры НЛО и его скорость давали основание полагать, что речь идёт о внеземной технологии. Мужчина зафиксировал данный объект на свою камеру и смог его описать. По его словам, речь идёт об аппарате в форме блюдца, который с постоянной скоростью вращался вокруг своей оси.

Ранее мы писали, что в Бразилии засняли на камеру огромный «огненный» НЛО. Местные жители были шокированы увиденным.