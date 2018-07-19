«Снова расстрелы»: В Вашингтоне в больнице устроили стрельбу

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Возможно, преступник угрожал врачу в Medstar Washington Hospital Center. На месте ЧП работают полицейские, информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

В США снова происходят расстрелы. В Вашингтоне в больнице Medstar Washington Hospital Center неизвестные устроили стрельбу. Отмечается, что конфликт мог возникнуть из-за агрессивного поведения в отношении сотрудника центра. Инцидент находится на рассмотрении сотрудников правоохранительных органов, СМИ не располагают данными о пострадавших или погибших.

В США резонансы с расстрелами являются довольно частыми. Так в феврале месяце мир шокировала новость о стрельбе в школе Флориды, тогда погибли 17 человек, ни в чем неповинных школьников. Тему был вынужден вынести на государственный уровень Дональд Трамп, предложивший вооружать учителей. Такая инициатива понравилась не всем американцам.