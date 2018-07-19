«Начало зомби-апокалипсиса?»: Обезумевшая голая женщина обгрызла лицо пассажира метро

Сегодня, 19:11

Одержимая китаянка истошно кричала и билась головой о перила в поезде.

В Китае сегодня днём зомби напал на ошарашенного пассажира метро в Чунцине. Обезумевшая голая женщина внезапно набросилась на незнакомого мужчину, сидящего в одном из вагонов поезда. Китаянка обхватила его за шею и принялась кусать за лицо. 56-летний пострадавший с трудом освободился от «объятий зомби» и принялся бежать.

Женщина успела обгрызть ему нос и другие части головы. После этого она начала истошно кричать и махать руками, срывая с себя остатки одежды. Затем, по словам очевидцев, дама упала на пол и принялась облизывать его. Большинство пассажиров к тому времени в испуге убежали прочь, зовя на помощь полицию, а незначительное количество оставшихся очевидцев принялись снимать происходящее на камеру. Спустя время женщину задержали. Её отправили в больницу для обследования. Комментируя происшествие в сети, пользователи пришли к выводу, что это может быть начало зомби-апокалипсиса. Видео с места событий позже появилось в сети.

Ранее мы писали, что в Красноярске зомби напал на автомобилиста. Человек с безумным взглядом и неадекватным поведением атаковал мужчину.