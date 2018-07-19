Американец рассказал о получеловеке-полусобаке, живущем в лесах штата Теннесси

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Получеловек-полусобака был запечатлён очевидцем в 2013 году, но многие уверены, что встречались с монстром и позднее.

Снять чудовище на камеру удалось благодаря увлечению мужчины по имени Скотт Карпентер. Он называет себя «охотником на «снежного человека», но это хобби они держит на уровне любителя. Мужчина рассказал, что заметил существо в лесу штата Теннесси. В этом штате он живёт, но ранее никогда не встречался ни с чем сверхъестественным.

Сначала Скотт не понял, что увидел среди зелени. Плохо проявляются очертания и при просмотре видео. Однако благодаря современным технологиям стабилизация изображения позволяет очертить и рассмотреть силуэт «получеловека-полусобаки». По словам Скотта, монстр был 6 футов в длину и с тёмного цвета шерстью. Другие американцы подтвердили реальность чудища. Они уверяют, что похожее животное кочевало и по другим штатам. Ранее очевидцы сообщали о существовании подобного животного и в других странах.