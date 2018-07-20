Американке откусила нос ее новая подруга

Сегодня, 06:30

Женщина, пригласившая к себе незнакомку, осталась «с носом», а точнее без него.

Американка, представившаяся Татьяной, обратилась в полицию и рассказала, что ночью она отдыхала в одном из клубов Техаса вместе со своим соседом и его знакомой Джессикой. В клубе им стало скучно и они пошли в гости к Татьяне. Там новая подруга стала вести себя невменяемо и громко требовала больше алкоголя и сигарет. Тогда американке это не понравилось и она попросила гостей уйти, как вдруг Джессика Коллинз повалила девушку на пол, схватила ее за волосы и откусила кусочек носа, проглотив его.

Татьяна была в шоке и не знала что делать. По ее словам, она кричала парню в трубку, что ей всего 28 лет, а она уже осталась без важной части своего лица.

Так как у пострадавшей не было медицинской страховки, способной обеспечить пластическую операцию на нос, сейчас в интернете собирают 12 тысяч долларов на восстановление лица девушки. А виновница данного происшествия была отпущена под залог в тысячу долларов.