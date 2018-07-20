Сеть супермаркетов в Великобритании устраивает для аутистов «тихий час»

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В Великобритании принято заботиться обо всех людях, тем более – больных и инвалидах. Такой «тихий час» специально для аутистов будет проходить с 9 до 10 утра по субботам. Сеть супермаркетов утверждает, что аутистам неприятны громкие звуки – музыка, объявления по громкоговорящей сети.

Также будет приглушен яркий свет, прекратят движение издающих шум тележек.

Представители британской благотворительной организации «Национальное общество аутистов» рассказали, что в стране насчитывается 700 тысяч человек с различными аутическими расстройствами.

«Тихий час», который сеть супермаркетов из 145 магазинов устраивает для аутистов, может также понравиться детям, которые также не переносят яркий свет и громкую музыку.

Британская пресса призвала и другие магазины и торговые сети присоединиться к акции, но отмечает, что одного часа в неделю явно недостаточно.