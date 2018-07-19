«Нас уже миллаирды»: Иллюминаты пытались завербовать кенийскую певицу

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В сети рассуждают, кого из знаменитостей таинственная организация могла уже заполучить в свои ряды.

На днях в Кении местную общественность шокировало известие о том, что известная поп-дива Аврил едва не стала членом загадочного культа. Об этом сообщила сама знаменитость. Известную кенийскую певицу пытались завербовать иллюминаты. Девушка объяснила, что ей на личный номер телефона, который знает ограниченный круг лиц, пришло сообщение от некоего мужчины. Он предложил ей членство в тайном сообществе взамен на славу и богатство. Незнакомец представился иллюминатом и заявил, что «нас уже миллиарды». По его словам, благополучие в будущем ждёт только тех, кто примкнёт к их рядам.

Аврил не восприняла всерьёз это предложение и вежливо отказалась. В то же время поклонники в социальных сетях по-разному отнеслись к этому известию. Кенийцы рассуждают, кого из знаменитостей иллюминаты всё же смогли завербовать, ведь предложения популярным людям могли поступать так же как и Аврил. Таинственное сообщество иллюминатов является одним из самых загадочных в мире. По слухам, они вербуют в свои ряды известных и влиятельных людей, чтобы через них тайно руководить человечеством и обеспечивать свой миропорядок.

Ранее мы писали, что рэпер 2Pac мог инсценировать свою смерть, чтобы избежать расправы иллюминатов.