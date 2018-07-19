Только её Украине и не хватало: Верка Сердючка решила стать президентом

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Таких не берут в космонавты. Нигде и никогда. Такие могут стать президентами, но только на Украине.

Верка Сердючка решила попробовать себя на этом поприще. Он (она) справедливо расслудил(а), что ничем не хуже ныне действующих Киевских властей. Она решила стать президентом страны. Политологи говорят, что только её Украине и не хватало.

В качестве политического лозунга, вероятно, Сердючка использует свой слоган из кабацкой песни «Всё будет хорошо». Андрей Данилко уже не первый из шоуменов, заявивших о претензиях на высший на Украине пост.

Ранее об этом уже было заявлено юмористом Владимиром Зеленским и рок-музыкантом Святославом Вакарчуком. Сердючка сообщила, что не видит ничего страшного, если станет третьей в этом списке.

Видимо, всех этих персонажей вдохновил образ Ксении Собчак. Вдохновил, но не вразумил. В то же время, судя по своим высказываниям, они намного умнее и образованнее тех, кто сейчас заседают (или прогуливают заседания) в Раде.

На Украине сейчас нет ничего невозможного. Там заседают самозваные майоры, люди, в отношении которых заведены уголовные дела и «проча-проча», умеющая лишь хорошо бить ногами, не обращая внимания на официальную съёмку.

Сердючка не стала уточнять, будет ли использовать в президентской гонке свой имидж. Известно, что Данилко вскорости решил покинуть сцену и оставить образ. Заняться политикой – самое дело. Нормально, всё будет хорошо.