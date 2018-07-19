На свадьбе 140 гостей накормили едой, которая должна была отправиться на свалку

Сегодня, 17:25

Семейная пара из города Лидс, Великобритания, решила угостить гостей весьма неожиданными блюдами. Основной особенностью меню стало то, что все угощения попали на стол, хоть и должны были попасть в мусорку.

Молодожены были озабочены тем, что большое количество еды из ресторанов и кафе после окончания рабочего дня просто выкидывается. При этом блюда не испорчены, и не отличаются по вкусу от тех, что подают посетителям заведений. Для организации необычного стола на 140 гостей пара обратилась в благотворительную организацию The Real Junk Food Project, занимающуюся сбором еды, которая должна отправиться на свалку.

Молодожены отметили и тот факт, что перед началом застолья гости не знали о еде ничего. Однако уже после свадьбы они рассказали своим друзьям о том, что все блюда должны были отправиться на свалку. Многие отметили, что никогда бы не узнали по вкусу, что еду планировалось выкинуть. Также им понравилось качество блюд и их огромное разнообразие, которое встречается не на всех свадьбах.