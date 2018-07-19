Израиль ответил на «горящие презервативы»: По сектору Газа ударили миномёты

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Удар был прицельным. Погиб, как минимум, один палестинец и трое раненых. Все они запускали в этот момент небезопасные «шарики».

«Горящие презервативы» в последнее время стали «фишкой» палестинцев. Они позволяют наносить большой урон с минимальными вложениями. Израиль ответил ударом по сектору Газа миномётами.

Сообщается, что Израиль прицельно атаковал группу лиц в секторе Газа, занимающуюся запуском самодельных воздушных шаров в сторону еврейского государства. К ним прикреплялись разнообразные горючие предметы.

Они не могли нанести урона военным, но существенно подрывали экономику. «Горящие презервативы» поджигали леса и поля. Их запуск в последнее время стал массовым.

По некоторым данным, Израиль привлёк к удару и один самолёт из состава своих ВВС. Представители этого государства сообщили, что не прекратят решительные действия против террористов из сектора Газа.

Чтобы перехватывать «горящие презервативы», Израиль, поначалу, пытался пользоваться недорогими дронами. Те оказались не вполне эффективными в борьбе с этой угрозой.

Одними «шариками» атаки на Израиль не ограничиваются. 14 июля из Газа в направлении еврейского государства было выпущено около двухсот самодельных ракет.

Израиль массированно ответил. После этого при египетском посредничестве было решено прекратить огонь. Запретить запускать пылающие «презервативы» решения не было.