Престарелых дурят и в Египте: Бабушка вместо Мекки чуть не пошла в тюрьму

Сегодня, 03:15

Пожилая мусульманка «повелась» на предложение бесплатно посетить Мекку. Дело окончилось её задержанием.

Как оказалось, и в Египте не брезгуют дурить своих престарелых граждан. Бабушка Садия Абдель-Салям едва не пошла в тюрьму из-за действий аферистов.

Те завлекли её бесплатным малым паломничеством в Мекку. Для этого нужно будет лишь доставить в аэропорт Саудовской Аравии сумку с вещами. Они предназначены меценату, который и оплатит посещение Мекки.

Бабушка согласилась с радостью, поскольку своих средств для паломничества у неё не было. Она хотела хоть раз в жизни прикоснуться к главным святыням ислама.

В итоге её арестовали саудовские пограничники за контрабанду. В сумке, которую ей вручили «добродетели», оказались наркотики. Консульству Египта пришлось приложить немалые усилия, чтобы бабушка возвратилась домой из тюрьмы Саудовской Аравии.

К чести правоохранительных органов королевства, они смогли разобраться в ситуации. В итоге Абдель-Салям была не только освобождена и вернулась в Египет, но и смогла посетить в Медине мечеть пророка, что было её мечтой.