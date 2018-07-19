"Пришельцы или люди прошлого?": В Индиане неизвестные надели на дерево большое кольцо из металла

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У большого кольца отсутствовали сварные швы, а это значило, что его сделали цельным на каком-то заводе.

Странный металлический объект был обнаружен на сосне в лесу в северной части Индианы. По словам местной жительницы, она вместе с компанией пошла туда в поход. Странное дерево имело два ствола, на одном из которых и оказалось кольцо из железа. Массивность кроны не предполагала того, чтобы на сосну просто так неизвестные набросили такой объект. Жительница Индианы задала вопрос в Сети о том, кто же мог надеть кольцо.

Некоторые пользователи предположили, что это сделали люди прошлого. Им железное кольцо напомнило покрышку телеги, которую могли сюда когда-то выбросить. Сосна начала прорастать внутри него, и теперь самостоятельно ей от объекта не избавиться. Другие интернет-пользователи стали предполагать воздействие пришельцев или каких-то потусторонних сил.